Onkruid groeit Moerdijk bíjna over het hoofd

Markt in Zevenber­gen op de schop tussen kermis en kerstmis

22 augustus ZEVENBERGEN - De Markt in Zevenbergen krijgt eind deze maand nog kermisattracties over de vloer, maar daarna hebben bouwmachines maandenlang het hoogste woord. Aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik begint in de eerste week van september aan de herinrichting van het plein.