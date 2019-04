‘Onjuiste’ nieuwsbrief over steiger Willemstad wekt wrevel

Bosselaar Zuid in Zevenber­gen heeft eindelijk niks meer te klagen: ‘Het is gewoon heel erg geweest’

9:54 ZEVENBERGEN - Vijf lange jaren was het afzien voor de bewoners die als eersten hun woningen in de nieuwe wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen betrokken. Onkruid, modderwegen, bouwoverlast. En kijk nu eens: alle wegen zijn netjes bestraat, overal is jonge aanplant. Eindelijk.