Ongeval met vrachtwagen op A16 bij Moerdijk; traumahelikopter ter plaatse

'Ombouw' HEMA Zevenbergen op schema: 'Straks frissere uitstraling en makkelijker iets te vinden'

10:20 ZEVENBERGEN - Uitruimen, afbreken, opbouwen en weer inruimen. Dat is grof gezegd het scenario waar de HEMA in Zevenbergen zich deze week middenin bevindt. Het filiaal is sinds maandag dicht vanwege een 'ombouwing' naar voorbeeld van de internationale HEMA-winkels.