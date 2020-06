Ongeval met vier auto's en vrachtwagens op A29 bij Willemstad

Gemeenten accepteren geen nee meer: ‘Dat geld moet terug naar onze inwoners’

6:00 ETTEN-LEUR/MOERDIJK - ,,In deze tijden van bezuinigingen kun je niet met droge ogen volhouden dat je je aandeel niet levert.” Zo klinkt het in Moerdijk, maar ook in Etten-Leur, waar de raad eist dat ook de samenwerkingsverbanden, waaraan gemeenten miljoenen bijdragen, bezuinigen.