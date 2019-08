Ongeluk op A29: snelweg weer vrij richting Bergen op Zoom

video Willemstad is nat tijdens Water Weekend

18 augustus WILLEMSTAD - Er zijn meerdere manieren om het succes van een evenement te meten. Kijk je naar het aantal bezoekers en deelnemers of weeg je vooral hun enthousiasme? Wat dat laatste betreft, is het Water Weekend in Willemstad een groot succes. Helaas is een dergelijk feest in hoge mate afhankelijk van het water dat van boven komt, en dat hield waarschijnlijk veel mensen afgelopen weekend weg van de haven van Willemstad.