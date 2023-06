Ongeluk op A16 bij knooppunt Klaverpolder, flinke file richting Rotterdam

Veel rookontwik­ke­ling door brand in loods met hooi in Oud Gastel

OUD GASTEL - De brandweer is woensdagavond uitgerukt vanwege een brand in Oud Gastel. Het vuur ontstond rond 18.30 uur in een loods aan de Lagestraat. Het gebouw was gevuld met hooi, dat bemoeilijkte volgens de Veiligheidsregio het blussen van de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij.