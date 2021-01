Ongeluk met vrachtwagen zorgt voor problemen op A59: verbindingsweg A16 dicht

Dringen geblazen voor plekje op Logistiek Park Moerdijk: ‘Belang­stel­ling is onvoorstel­baar’

23 januari MOERDIJK - Over anderhalve maand is bekend welke logistieke reus zich als eerste vestigt op het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat verwacht Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk. De belangstelling van bedrijven is volgens hem enorm. ,,Het is onvoorstelbaar.”