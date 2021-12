‘Onderzoek samen haalbaarheid uitbreiding carillon Zevenbergen’

Dat is de gedachte achter de motie die Burger Belangen Moerdijk gaat indienen tijdens de eerst komende raadsvergadering. Vorig jaar vroeg de stichting om 50.000 euro subsidie (en kreeg die niet) om in de toren van Hervormde Kerk in Zevenbergen een volwaardig carillon te hangen.

Automatisch klokkenspel

Nu is er alleen een automatisch klokkenspel met 18 klokken, dat zouden er 40 moeten worden met daarbij een beiaardtafel voor de beiaardier zodat concerten gegeven kunnen worden. Kosten: 180.000 euro.

De Stichting heeft toezeggingen van provincie Brabant, Europese fondsen en het Prins Bernhard Cultuurfonds voor financiële bijdragen, maar die krijgen we alleen als de gemeente Moerdijk ook meedoet, zegt Gerrit van der Schouw. Hij is beiaardier en voorzitter van de Stichting Carillon Zevenbergen. ,,Daarnaast is er ook steun in natura toegezegd, bijvoorbeeld door een bedrijf dat de klokken in de toren wil hijsen.”

Onderzoeksplan

Van der Schouw verwacht dat de motie die donderdag 16 december aan de orde komt, zeker kans van slagen heeft. ,,Een van de argumenten die college en raad destijds aanvoerden om het subsidieverzoek af te wijzen, was oneigenlijk: er zouden te weinig beiaardiers zijn om het instrument te bespelen. Dat klopt helemaal niet.”

,,Bovendien is hoopvol dat de financiële situatie van Moerdijk intussen verbeterd is. En er is draagvlak, Cultuur Moerdijk en ook de winkeliersvereniging juichen ons plan bijvoorbeeld toe. Een carillon is enorm sfeerbepalend, kijk naar Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom.”

Een van de oudste klokken

Een van de bijzonderheden van de huidige Zevenbergse klokkengroep is dat er een hele oude Mariaklok in de toren hangt, zegt Van der Schouw. ,,Die is van 1450, een van de oudste van Nederland. Wat zou het fantastisch zijn als we die in de toekomst mee kunnen laten doen!”

Volledig scherm Gerrit van der Schouw en medebestuurslid Jesse Oostermann op de kerktoren. © Pix4Profs-Ron Magielse