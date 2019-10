Onderzoek naar steigers Moerdijkse haven

MOERDIJK - Hoe zien de steigers in de Moerdijkse haven er onder water uit? Havenbedrijf Moerdijk onderzoekt dat de komende weken. Dit moet de haven veiliger en toegankelijker maken voor schepen.

Het havenbedrijf werkt hiervoor samen met onderwaterinspectiebedrijf VRT. Het Finse bedrijf is gespecialiseerd in 3D-beelden en zet de aanlegplaatsen in kaart met behulp van digitale beelden.

Schade voorkomen

De Moerdijkse havenmeester Tim Steffens vindt het project belangrijk. Hij is daarom opgelucht dat alle bedrijven die aan de kade liggen meedoen. ,,Iedereen moet weten hoe de steigers onder water eruitzien voordat het te laat is. Vergelijk het met een auto: je gaat pas iets vervangen als het kapot is. Wij willen schade voorkomen.”

Quote We halen regelmatig voorwerpen uit het water. We hebben een paar keer per jaar een inspectie om te zien wat er op de bodem ligt Tim Steffens, havenmeester Moerdijk Een klein schip vaart deze week langs de steigers om digitale beelden te maken. Karri Koistinen, 3D-specialist van VRT Finland, is trots op de samenwerking. ,,Digitalisering en het gebruik van 3D-data zijn steeds belangrijker geworden. We zijn blij dat we deel mogen uitmaken van deze ontwikkeling.”

Het havenbedrijf wil de inspecties nog grondiger uitvoeren met behulp van digitalisering. Henk Schakenraad, programmamanager Infrastructuur en Beheer van de haven, is het daarom eens met Koistinen: ,,We moeten de mogelijkheden van digitalisering benutten. Alleen op deze manier kunnen we zowel de veiligheid als de efficiëntie verbeteren.”

‘Geen verrassingen’

Op de beelden staan ook eventuele voorwerpen aan de oppervlakte. Volgens Steffens komen daar geen verrassingen uit. ,,We halen regelmatig voorwerpen uit het water. We hebben een paar keer per jaar een inspectie om te zien wat er op de bodem ligt. We verwachten daarom geen rare objecten op de beelden.”