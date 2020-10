Onderzoek naar overlast hogesnelheidslijn in 46 huizen: ‘Daar ben ik super blij mee’

Dat blijkt uit een brief van het college aan de raad. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft onderzoek gedaan naar de woningen die net op of onder de norm voor geluidsoverlast zitten. Die norm is vastgesteld op 57 decibel (dB) aan de buitenkant van het huis.

De onderzoekers hebben gekeken naar twee type woningen: woningen die net de grenswaarde van 57 dB halen en woningen die vóór de aanleg van de hsl boven de 57 dB zaten, maar er nu net onder zitten, waardoor zij in eerste instantie niet werden meegeteld. Uit het onderzoek kwamen 46 huizen, die voldoen aan deze criteria.

‘Maatregelen aan huizen belangrijk’

Quote Het geluid van de HSL komt bij meerdere woningen in het dorp gewoon hard binnen Sandra de Wolff, Zevenbergschen Hoek Het huis van Sandra de Wolff is een van de 46 huizen die nu onderzocht worden. ,,Ik ben daar super blij mee. Ik heb me er ook echt hard voor gemaakt, samen met andere direct omwonenden. Het geluid van de hsl komt bij meerdere woningen in het dorp gewoon hard binnen.” De Wolff pleitte vorig jaar samen met haar buurman dat er ook onderzoek gedaan zou worden bij huizen die net op of onder het geluidsniveau komen, voordat er gekeken werd naar groene maatregelen. ,,Maatregelen aan huizen lijken mij veel belangrijker dan wat groen aanplanten.”

Wel vindt De Wolff het raar dat ze niks via de gemeente heeft gehoord. ,,Het is al een jaar geleden dat ik ingesproken heb op een commissievergadering. Sindsdien was er radiostilte, terwijl de wethouder had beloofd om ons op de hoogte te houden.” ,,We hebben gecommuniceerd met de dorpstafel en de direct belanghebbenden”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Eerder onderzoek

In de brief staat ook dat er ondertussen een onderzoek is gedaan naar elf woningen die boven de grenswaarde van 57 dB zitten. Onderzoekers hebben berekend wat de geluidswaarde is in de huizen. Uit het onderzoek bleek dat bij twee van de elf huizen de norm wordt overschreden. De gemeente stelt voor om in die twee huizen geluidsdempende maatregelen toe te passen, aan de ventilatie en dakisolatie.

Twee bewoners hebben namens de elf inwoners bezwaar ingediend tegen dit besluit. ,,De verwachting is dat er binnenkort een hoorzitting volgt”, stelt een gemeentewoordvoerder.

Groene beplanting

Als het onderzoek naar de 46 woningen is afgerond, gaat de gemeente samen met de dorpstafel bekijken wat voor nieuwe beplanting in Zevenbergschen Hoek komt. De beplanting is bedoeld als leefbaarheidsimpuls voor het dorp.