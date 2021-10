Onderzoek naar fusie met Regenboog: einde Mariaschool in zicht

De Mariaschool is met zo'n vijftig leerlingen te klein om zelfstandig verder te kunnen, stelt het schoolbestuur. ‘De mogelijkheden om leerlingen aan te trekken zijn nauwelijks aanwezig en daarmee staat kwalitatief hoogwaardig onderwijs onder druk’, valt te lezen in een rapport over de toekomst van de school. Daarin staan vijf scenario's; fusie met de Regenboog ‘lijkt een goed scenario’, concludeert het schoolbestuur.