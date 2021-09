Onderzoek lokaal bestuur: ‘Berespannend om te zien hoe Moerdijkers over ons denken’

Bij alle huishoudens in de Moerdijkse kernen valt een dezer dagen een kaart op de deurmat met daarop een link naar de website. Tussen 7 en 21 september kan je inloggen en een online vragenlijst beantwoorden. Vanaf 18 oktober gaat een afvaardiging van het gemeentebestuur vervolgens in alle 11 dorps- en stadskernen langs om met inwoners in gesprek te gaan over de uitkomsten.

Goeie timing

,,Het is de bedoeling dat er na afloop van die bezoeken een soort verbeteragenda uitkomt”, licht burgemeester Aart-Jan Moerkerke toe. ,,Die geven we na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vanuit de oude raad mee aan de nieuwe raad. Wat dat betreft is er geen mooier moment denkbaar voor dit onderzoek. Het gaat straks echt iets toevoegen aan de raadsagenda en het collegeprogramma.”

Het is berespan­nend om te kijken of het matcht. Denken de mensen hetzelfde over ons als wij zelf?

Ook Moerdijkers zonder toegang tot internet kunnen meedoen aan het onderzoek. Zij kunnen op het gemeentehuis een papieren vragenlijst afhalen. Burgemeester Moerkerke is blij met het onderzoek: ,,We vragen inwoners hun mening. Doen we de goede dingen? Maar we kijken ook hoe we er zelf tegenaan kijken als raad en college. Het is berespannend om te kijken of het matcht. Denken de mensen hetzelfde over ons als wij zelf?”