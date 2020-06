Onderscheiden José Buckens, al jaren verslingerd aan De Kieviten

FIJNAART - Zeg je José Buckens, dan zeg je De Kieviten. Al 48 jaar is de geboren Fijnaartse onafgebroken lid, de eerste paar jaar als kind niet meegerekend. In al die jaren heeft José Buckens-Voet van alles voor de club gedaan.

Zodanig veel, dat ze dit jaar niet alleen de gouden KNGU-bondsspeld kreeg, maar ook een majesteitelijke beloning in de vorm van een lintje. Al voelt dat laatste nog een beetje onwerkelijk. ,,Tja, hij is nog niet in huis hè, dat komt later. Dat geeft wel een vreemd gevoel. Maar het is toch echt waar, want burgemeester Klijs heeft me erover gebeld haha, wat een enorme verrassing was. En het staat in de brief die ik kreeg.”

José groeide op in een gezin waar hard werken belangrijk was

José groeide op aan de Boerendijk in een huis dat moest wijken voor de aanleg van de A59, in een gezin waar hard werken belangrijker was dan studie. José ging al op haar 15e werken, ze wilde ‘iets met kinderen’ doen en hoopte via het klooster St. Anna in Oudenbosch een baan in de kinderverzorging te kunnen krijgen.

Het huis waarin José Buckens uit Fijnaart opgroeide en dat moest verdwijnen voor de aanleg van de A59. De foto staat in de kast zodat ze er elke dag nog naar kan kijken.

,,Maar ik moest intern bij de zusters en kreeg nogal last van heimwee, dus na een jaar was ik weer terug thuis. Toen heb ik in een winkel gewerkt, een atelier, een fabriek. In 1972 werd ik weer lid van De Kieviten en toen ik in 1975 trouwde met Ton, ben ik bij de Stichting Gezinszorg gaan werken, het latere Markenlanden en Surplus. Dat heb ik uiteindelijk 40 jaar gedaan, altijd parttime in de huishoudelijke zorg, vaak bij ouderen. Heel fijn gewerkt altijd. Toen ik 65 en 3 maanden was, moest ik stoppen.”

José helpt bij bingo en badminton in De Fendertshof

Sinds anderhalf jaar is José weer terug, als helpster bij de bingo en badminton uurtje (met ballonnen) in de Fendertshof. ,,Ik ben zelf 70 en er wonen daar mensen die jonger zijn dan ik. Dat is bijzonder... Misschien ben ik nog zo fit omdat ik altijd sportief ben geweest.” En dan zijn we terug bij waar we wezen moeten: het turnen bij De Kieviten, en wat er allemaal komt kijken bij het in stand houden van een vereniging.

In 2016 bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan De Fendertshof in Fijnaart. José doet daar vrijwilligerswerk nadat ze met pensioen ging bij zorginstelling Surplus.

Want José deed en doet veel. Twintig jaar was ze van de public relations bijvoorbeeld, maar ze verleende ook veel hand- en spandiensten voor diverse turngroepen en bij wedstrijden en evenementen. Qua turnen waren in haar jonge jaren de ringen favoriet, tegenwoordig doet ze twee keer per week oefeningen met leeftijdsgenoten. Naast helpen bij de lessen voor de jeugd van De Kieviten, ook twee keer per week.

Quote Er zijn altijd genoeg mensen te vinden bij De Kieviten die willen helpen. Dat is wel kenmerkend voor onze vereniging. José Buckens-Voet, Gedecoreerde

Handjes bijsteken doet ze zelf nog steeds heel graag en dat hulpvaardige is ook wel wat De Kieviten als club kenmerkt vindt ze. ,,Er zijn altijd genoeg mensen te vinden die willen helpen, ook ouders. Voor mij persoonlijk is het clubgevoel moeilijk te omschrijven. De Kieviten zijn mijn lust en mijn leven. Ergens bij horen vind ik belangrijk. En met de kinderen bezig zijn. Ik heb er heel wat in Fijnaart leren klimmen, klauteren en hardlopen, want dat gaat niet bij ieder kind vanzelf hoor.”