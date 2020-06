Onderscheiden Joke Frijters, vrolijk verenigingsmens en van alle markten thuis

Haar grootste passie is turnen, van jongs af aan, eerst in Oud-Vossemeer, daarna in Bergen op Zoom en sinds haar trouwen in Fijnaart en Heijningen, waar ze woont. Maar ook het Rode Kruis, de protestantse kerk, kinderinstuif en niet te vergeten de Drumfanfare en Showband Heijningen (DSH) kunnen op haar warme betrokkenheid rekenen. Zal vast met de paplepel ingegoten zijn, toch?

Joke meldt zich als vier-jarige al bij een turnvereniging in Oud-Vossemeer

,,Haha, nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn vader en moeder waren niet buitengewoon sportief of zo. Maar toen ik vier was, ging ik al naar de turnvereniging in Oud-Vossemeer en toen we later naar Bergen verhuisden ging ik bij BTV waar ik op mijn dertiende, veertiende al ging helpen met lesgeven. Dat betekent niet dat ik heel veel talent had of zo, ik vond turnen hartstikke leuk. Even later zat ik in de technische commissie en ging ik ook cursussen volgen.”

Volledig scherm Vanwege het 70-jarig bestaan van turnvereniging De Kieviten was er in 2018 een Nijntje Beweegfeest voor peuters en kleuters in De Parel. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Toen ze met haar (inmiddels overleden) man Din trouwde, werden de activiteiten als vanzelfsprekend naar haar nieuwe woonplaats Heijningen overgeheveld. Of nou ja, Fijnaart waar De Kieviten, naast korfbal en volleybal ook een turnafdeling hadden. ,,Binnen een jaar zat ik in het bestuur. Inmiddels zijn er geen korfbal- en volleybalafdelingen meer, maar de turnafdeling heeft nog altijd 200 leden.”

Wat er nou zo leuk aan turnen is?

Wat er nou zo leuk aan turnen is? ,,Het was voor mij altijd een uitlaatklep, naast school, mijn werk bij ziekenhuis Lievensberg en later de Rabobank. En het werken met kinderen, daar krijg ik veel energie van. Mijn doel is eigenlijk zo veel mogelijk kinderen aan het bewegen krijgen, op hun eigen niveau. Mijn eigen uitdaging is ze telkens iets nieuws aan te bieden zodat ze het leuk blijven vinden.”

Naast het turnen, zat Joke Frijters-van Driel (64) ook bijna een leven lang in de muziek. Eerst bij Concordia in Bergen op Zoom, waar ze hoorn en bugel speelde en toen ze naar Heijningen verhuisde, was ze samen haar man en anderen mede-oprichter van de drumfanfare. ,,We deden overal briefjes in de bus en binnen een week hadden we vijftig reacties. Na een jaar speelden we voor het eerst op Koninginnedag, in tweedehands uniformen van een club uit Ooltgensplaat.”

Joke maakte van de turnhobby deels haar beroep

Er volgden vele optredens in en buiten het dorp en onvermijdelijk ook weer allerlei instructie- en bestuurskarweitjes.Toen Joke bij de Rabobank rond 2010 boventallig werd verklaard, kon ze van haar turnhobby voor een deel haar beroep maken. Dat wil zeggen dat ze sindsdien ook betaalde lessen geeft, onder meer via Meer Moerdijk. ,,Maar daar is dat lintje niet voor hè.”