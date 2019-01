Ondernemersfonds in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart: alle middenstanders lappen mee

ZEVENBERGEN - Een pot waar alle ondernemers verplicht aan meebetalen en waaruit gezamenlijke activiteiten zoals een braderie of een cultureel programma worden bekostigd. Daar zetten de ondernemersverenigingen in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart op in.

De Zevenbergse Ondernemers Vereniging (OZV), het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de Ondernemers Vereniging Fijnaart (OVF) willen een ondernemersfonds opzetten op basis van reclamebelasting. De gemeente heft dan in een bepaald gebied bij alle ondernemers deze belasting en sluist dat geld vervolgens door naar een gezamenlijke geldpot. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast. Volgende week donderdag is er overleg met de gemeenteraad.

Volgens Henk Strootman van KOK is het grote voordeel van dit systeem dat alle middenstanders moeten meebetalen. De huidige praktijk is dat niet alle winkeliers lid zijn van de ondernemersvereniging. Niet alle middenstanders betalen dus mee aan gezamenlijke activiteiten die de vereniging ontplooit, terwijl wel iedereen meeprofiteert van bijvoorbeeld een braderie. ,,Bij het ondernemersfonds kan dat niet meer, want iedereen draagt verplicht zijn steentje bij. Dat is wel zo eerlijk.”

Quote Gezamenlij­ke activitei­ten komen leefbaar­heid en vitaliteit ten goede Henk Strootman, Klunderts Ondernemers Kontakt

Een ondernemersfonds bevordert de collectiviteit, meent Strootman. ,,En omdat alle ondernemers via reclamebelasting een financiële bijdrage leveren, ontstaat ook een mooi fonds waar leuke, goede dingen voor het algemeen nut kunnen worden gedaan. Dat komt de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen weer ten goede.”

Overigens vindt Strootman het prima als de gemeenteraad voor een andere opzet kiest. Zo wordt in andere plaatsen met bijvoorbeeld een vergelijkbare Bedrijven Investerings Zone (BIZ) gewerkt. ,,Dat is aan de raad. Als het maar gaat om een systeem waar iedereen aan meebetaalt.”

Haalbaarheid

Wethouder Thomas Zwiers zegt dat het college graag bereid is om de haalbaarheid te onderzoeken. ,,De mogelijkheid voor ondernemersfondsen staat niet voor niks opgenomen in het coalitie-akkoord. Het is goed om samen dingen te doen. Denk aan verlichting of aan bewaking.”