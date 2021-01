Ondernemersclub wil jaarlijks een havenfeest: ‘Iedereen is zo trots als een pauw’

ZEVENBERGEN - Eenmalig een groot feest rond de opening van de haven in Zevenbergen? Niet als het aan Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) ligt. ,,Jaarlijks een havenfeest, dat is een inkoppertje. Iedereen is zo trots als een pauw”, zegt voorzitter Lennard Zwaard.

Hij vindt het niet meer dan logisch dat OVZ met een extra activiteit uitpakt nu het centrum door het opengraven van de haven en de herinrichting van de Markt danig is opgeknapt. Volgens Zwaard was de stemming aanvankelijk negatief over de aanpak van ‘die sloot’, maar is dat volledig omgeslagen nu het water daadwerkelijk weer door Zevenbergen stroomt. ,,Natuurlijk moeten we daar als ondernemers iets mee doen.”

Activiteiten bundelen?

Een havenfeest dus, maar hoe dat er precies komt uit te zien, weet Zwaard nog niet. ,,We kijken of we enkele al bestaande activiteiten misschien moeten bundelen of dat we met iets nieuws moeten komen. Ook hier is corona een boosdoener. Het is lastig om nieuwe plannen te maken.”

Het havenfeest staat bij OVZ volgend jaar voor het eerst op de rol. ,,Maar misschien kunnen we aanhaken bij de opening van de haven door de gemeente in september. Als we elkaar dan maar niet in de weg zitten.”

Meer slagkracht

Quote Misschien kunnen we aanhaken bij de opening van de haven door de gemeente in september Lennard Zwaard, Ondernemersvereniging Zevenbergen De ondernemersclub heeft bij de gemeente een overzicht ingediend van wat de plannen zijn in 2021, 2022 en 2023. Het havenfeest staat daarbij. Het overzicht is een eis van de gemeente om aanspraak te maken op het ondernemersfonds. Dit fonds is er sinds vorig jaar voor Zevenbergen, Klundert en Fijnaart. Het moet de financiële slagkracht van de lokale ondernemersverenigingen vergroten.

72.000 euro

Alle ondernemers in deze plaatsen betalen verplicht mee in de vorm van reclamebelasting. De gemeente verdubbelt wat er aan reclamebelasting binnenkomt en sluist het totaalbedrag door naar de drie ondernemersverenigingen. Voor OVZ komt het voor dit jaar neer op 72.000 euro. Klundert Ondernemers Kontakt (KOK) ontvangt 36.000 euro en de Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) 22.000 euro.

Voor OVZ vormt niet alleen het uitzetten van activiteiten een belangrijk doel, maar ook het ‘binnenhalen’ van meer ondernemers, zegt Zwaard. Van de 180 bedrijven die in Zevenbergen reclamebelasting betalen, zijn er maar tachtig lid van OVZ. ,,Terwijl ze zich kosteloos kunnen aansluiten.”

Onderbezetting

Het bestuur van OVZ kampte lange tijd met onderbezetting. ,,Verder hakte het havenwerk er bij veel ondernemers in. Het was een moeilijk tijd en daardoor waren ze vooral met zichzelf bezig en niet met het grote geheel. Maar nu het werk klaar is hoop ik dat zoveel mogelijk ondernemers zich aanmelden.”