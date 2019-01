Ondernemers Zevenbergen zijn het beu: ‘Kijk hoe de haven erbij ligt: een puinhoop’

ZEVENBERGEN - Niets over de miljoenen die het havenproject extra gaat kosten. Maar wel iets over het nieuwe tijdpad: uiterlijk 31 december 2020, twee jaar later dan gepland, gaat er water door de haven van Zevenbergen stromen.

Dat is het enige nieuws dat naar buiten is gedruppeld van de gemeenteraadsbijeenkomst van afgelopen donderdag in het gemeentehuis van Zevenbergen.

Gesloten deuren

Achter gesloten deuren gaven de verantwoordelijke wethouders Désirée Brummans en Thomas Zwiers aan de raadsleden tekst en uitleg bij de lopende onderhandelingen tussen gemeente en SOK-partners (provincies Zeeland, Noord-Brabant, het Rijk en het Waterschap) enerzijds en de aannemerscombinatie anderzijds over het extra bedrag dat het open graven van de haven volgens de aannemers moet kosten.

Quote Ik snap dat iedereen nieuwsgie­rig is, maar als je in onderhande­lin­gen zit, is het niet handig als anderen in je portemon­nee kijken Danny Dingemans, Fractievoorzitter VVD Moerdijk

,,Wij weten nu hoe het zit", concludeert fractievoorzitter Danny Dingemans. Het besloten karakter van de bijeenkomst wordt door hem verdedigd. ,,Ik snap dat iedereen nieuwsgierig is, maar als je in onderhandelingen zit, is het niet handig om in je portemonnee te laten kijken.”

9 miljoen extra

Zijn opmerking heeft betrekking op het bedrag van 9 miljoen inzake kostenoverschrijding dat de provincie Zeeland vorige week in de openbaarheid bracht. Het Moerdijkse college van B en W weigert tot dusver dit te ontkennen of te bevestigen.

Quote Het water had eind 2018 al moeten stromen. Nu wordt het twee jaar later Hans van Brenkelen, Fractievoorzitter OM Moerdijk

Het tijdstip van 31 december 2020 is daags is na de vergadering onder anderen genoemd door Hans van Brenkelen, fractievoorzitter van Onafhankelijk Moerdijk. ,,Het water had 31 december 2018 al moeten stromen. Nu wordt het twee jaar later.”

Onrust

De hele gang van zaken zorgt intussen voor steeds meer onrust bij belanghebbenden. ,,Wij maken ons zorgen. Wij worden niet op de hoogte gebracht. Wij willen weten waar we aan toe zijn en dat geldt natuurlijk ook voor de omwonenden”, zegt Dick Hartmann van de ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ).

Puinhoop

,,Kijk nou toch eens hoe de haven erbij ligt: het is een puinhoop", vervolgt hij, ,,en de economie zit de detailhandel ook niet mee.”

Positief

Zelf ziet hij zich wel als een van degenen die het wachten de moeite waard vinden. ,,Ik ben positief over wat er straks is. We krijgen een centrum met een goede uitstraling, we krijgen een belevingsdorp.”

Frustratie