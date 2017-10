Ondernemers Zevenbergen hebben nog stééds geen voorzitter

ETTEN-LEUR - Sinds het afscheid van Ronald Schoone zit de ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) vanaf begin dit jaar zonder een voorzitter. Terwijl juist met de komende ontwikkelingen in het centrum een spreekbuis van de ruim honderd ondernemers gewenst is.

"Niemand staat voor het voorzitterschap te springen", aldus bestuurslid Dick Hartmann van Hartmann Juweliers. De zoektocht duurt inmiddels negen maanden. "Verschillende kandidaten zijn benaderd maar niemand heeft tijd en zin", aldus bestuurslid Hartmann. "Misschien is het iets voor een gepensioneerde ondernemer? Het moet in elk geval iemand zijn die er een dagdeel per week tijd in wil steken."

Vanwege gehoorproblemen nam Ronald Schoone begin dit jaar afscheid. Hij focust zich volledig op zijn bedrijf Schoone Woonwensen en werkt daarom niet mee aan dit artikel. "Ronald koppelde enthousiasme aan een overkoepelende visie", aldus Hartmann. "Hij legde makkelijk contacten met organisaties en verenigingen. Maar vooral: hij had de energie en de tijd om dit onbezoldigd te doen."

Hartmann is een van de circa dertig actieve OVZ-leden. Hij zit onder meer in de Commissie Centrum Plan. Maandag spreekt hij met enkele collega's op het gemeentehuis weer met projectleider Joost Frijters. "Maar ik ben totaal ongeschikt", legt hij uit. "Ik spreek niet makkelijk in openbaar en dat is voor een voorzitter die elk jaar minimaal een algemene ledenvergadering en vier bestuursvergaderingen moet leiden, een vereiste. Maar de allerbelangrijkste reden is dat ik zes dagen per week werk. Geen tijd."