Ondernemers Zevenbergen dubbel gepakt: ‘Én de haven, én corona’

Dat meldt wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk. ,,Zij hebben een beroep gedaan op de Verordening Nadeelcompensatie Centrumontwikkeling Zevenbergen die wij hiervoor in het leven hebben geroepen.”

Om welke bedragen en welke ondernemers het gaat, kan hij om privacy-redenen niet zeggen.

De middenstand zucht en kreunt

De regeling is er dus niet voor niets. De middenstand zucht en kreunt al twee jaar onder de terugloop van klandizie. En dan komt de corona-epidemie er nog eens bij.

Dat gaat niemand in de koude kleren zitten, verzekert Dick Hartmann van Hartmann Juweliers aan de Zuidhaven. ,,Het kan niet anders of we krijgen een dikke recessie met z'n allen. Met name de horeca en de detailhandel liggen nu dubbel onder vuur. In het begin van de corona-uitbraak heb ik wel eens een week gehad waarin mijn omzet met 80 procent was gedaald.”

Deze tijd is 'superspannend’

‘Superspannend’ vindt hij deze tijd. ,,Wij als ondernemers hebben de controle niet meer. Corona zit nu aan de knoppen. Ik denk dat heel wat ondernemers zich nu ook achter de oren gaan krabben met de vraag of zij ook niet om compensatie zullen vragen.”

Nog niet aan de orde

Bij hem is het niet of in elk geval nog niet aan de orde, zegt hij. Of er ook daadwerkelijk collega's zijn die dreigen door de bodem van hun bedrijf te zakken, weet de woordvoerder van de Ondernemersvereniging Zevenbergen niet. ,,Er is op dit moment weinig contact als gevolg van corona.”

‘Straks een fantastisch centrum’

Over de toekomst blijft hij optimistisch. ,,Hoe wij er als branche straks aan toe zijn durf ik echt niet te zeggen, maar ik weet wel dat we over een jaar een fantastisch centrum hebben. Ik verwacht dat dan ook het een en ander aan leegstand verdwijnt en dat er nieuwe initiatieven en nieuwe winkels komen.”

Dingemans is dezelfde mening toegedaan. ,,Het gaat hier in Zevenbergen straks bruisen, met gezellige terrassen bij mooi weer, de weekmarkt en veel meer mensen op de been die hier boodschappen komen doen.”

Geen toekomst meer