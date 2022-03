Ondernemers: ‘Hek om illegale racers te weren, is goed plan’

Waar ze vooral last van hebben is de troep die deelnemers en toeschouwers achterlaten. ,,Het plastic ligt hier na afloop een meter hoog", zegt Marco van de Klundert van het gelijknamige constructiebedrijf. ,,Verpakkingen van MacDonalds, plastic bekers, flesjes. En niemand die het opruimt. Dat moeten wij doen. Als ze er niet zo'n puinhoop van zouden maken, zou ik niet niet eens zo'n moeite met dat gecross hebben. Want daar hebben we op zich niet zo'n last van, op zwarte strepen op het wegdek na dan.”

‘Geluid hoor je tot in Zevenbergschen Hoek’

Dat geldt ook voor Lambregts Transport. ,,Wij zijn er in het weekend natuurlijk niet, dus geluidsoverlast ervaren wij hier niet", zegt planner Kevin Lambregts. ,,Maar wel thuis in Zevenbergschen Hoek waar de meeste van onze werknemers wonen. Het geluid draagt echt ver. Maar hier hebben we vooral last van het afval dat de mensen achterlaten.”

De ondernemers schatten in dat er jaarlijks ongeveer tien races gehouden worden op genoemde plek, vlakbij station Lage Zwaluwe. ,,De afgelopen weken is het elke week raak, steeds op zondag. Hopelijk is het klaar als het hek geplaatst wordt. We gaan ervan uit dat wij en de hulpdiensten het hek straks met een code kunnen openen in geval van calamiteit.”

‘Racers zullen andere plek zoeken’

Of het hek het einde van de straatraces betekent, is vraag. ,,Het zal zich wellicht naar een andere plek verplaatsen", zegt Van de Klundert.

De gemeente kon gisteren nog niet aangeven wanneer de permanente hekken worden geplaatst en waar ze precies komen te staan.