Onderhoud mestverbrander BMC Moerdijk duurt langer

Huisves­ting scholen Willemstad? Actie aub!

13:56 WILLEMSTAD - Even in de hoek gaan staan om snel tot bezinning te komen. De zweep erover misschien. Hoe dan ook: er moet weer vaart komen in de nieuwe scholenhuisvesting in Willemstad. Dus De Singel en de Willem de Zwijger moeten rap terug aan tafel.