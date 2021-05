Onderdelen dreigen te vallen, Haringvlietbrug weken dicht voor hoge scheepvaart

Zestigplus­sers bang voor AstraZene­ca-vac­cin? In Zevenber­gen, Wouw en Oosterhout staan ze in de rij!

11 mei WEST-BRABANT - Of 60-plussers in West-Brabant massaal afzien van coronavaccinatie met AstraZeneca vanwege het zeer geringe risico op trombose? Daar is in ieder geval in Wouw, Zevenbergen en Oosterhout weinig van te merken. Zo'n 80 tot 95 procent van de 60- tot en met 64-jarigen kwam daar opdagen voor de eerste of tweede prik.