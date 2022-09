Ondanks regen toch druk op jaarmarkt Emmaus Langeweg

Waar normaal gesproken het terrein buiten vol staat met mensen, koos het publiek er vooral voor om binnen te zijn in de vele ruimtes waar kringloopspullen worden verkocht.

Yvonne Peters uit Zevenbergen is in haar nopjes met de spullen die ze heeft gekocht in de textielwinkel waar andere koopjesjagers in de rij staan om af te rekenen. ,,Het is hier altijd zo gezellig en de oliebollen zijn heerlijk. Die regen nemen we maar op de koop toe.”

‘Goed dat we recyclen’

Bij de oliebollenverkoop staan mensen in de rij en wachten geduldig op hun beurt. Ook in het café zijn praktisch alle tafeltjes bezet en genieten bezoekers van warme koffie en chocomelk. Dymph Rubbens van Energiek Moerdijk zit er ook met haar kleinzoon. Hij is blij met zijn zojuist gekregen ziekenauto. ,,Ik kom hier al jaren en breng ook vaak spullen die ik zelf niet meer nodig heb. Het is immers goed dat we recyclen en zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen.”

Quote Meestal zijn we gezegend met goed weer Fred Huneker, Emmaus Langeweg

Fred Huneker, coördinator bij Emmaus Langeweg neemt overal een kijkje en informeert bij de vrijwilligers hoe het gaat. ,,Meestal zijn we gezegend met goed weer tijdens onze jaarmarkt, vandaag hebben we pech. Hopelijk is het volgende keer wat beter.”

,,Voor de vijf woonunits die we willen gaan bouwen hier aan de rand van het kloosterterrein, hebben we nu ongeveer de helft van het benodigde geld binnen via schenkingen en toezeggingen. Het is de bedoeling dat het een houtskeletbouw wordt. Ik ben blij dat we van de gemeente te horen hebben gekregen dat zij er in principe positief tegenover staan. Hierdoor kunnen we verder met de planning en hoop ik dat we over een jaar kunnen gaan bouwen. Alles wat we hier doen, doen we met zijn allen.”

Veel bezoekers van de feestmarkt in Emmaus Langeweg kochten kringloopspullen die binnen uitgestald stonden.