Onbemande bus tussen Den Hoek en Wagenberg?

Wie, Wat, Waar: Nieuw­jaars­bor­rel in café 'd'n B...?'

14:49 Eén van de eerste foto's die Ben Steffen in 1985 maakte was deze. Alles wat we weten is dat het een nieuwjaarsborrel betreft. Beetje stijfjes misschien, zo aan een tafeltje met de glazen zo goed als leeg en een schaal nootjes. Hoe dan ook. We vernemen graag wie hier bijeen zijn en ook welke horecazaak begint met 'd'n b', zoals we op het raam kunnen lezen.