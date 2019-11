Onafhankelijk Moerdijk denkt al aan plan B: ‘Leg bos aan op terrein logistiek park’

,,We moeten rekening gaan houden met het niet doorgaan van het LPM en nadenken over de gevolgen”, zei OM-fractievoorzitter Hans van Brenkelen deze week in de raadsvergadering over de gemeentebegroting voor volgend jaar. ,,De aanleg van bijvoorbeeld een bos, eventueel in combinatie met alternatieve energiebronnen, komt dan wat ons betreft serieus in beeld.”