Omstreden monumentale kastanjeboom in Klundert toch gekapt

KLUNDERT - De omstreden boom aan de Stadhuisring in Klundert is maandagochtend gekapt. Ondanks de bezwaarschriften en handtekeningenactie van de omwonenden , heeft de gemeente toch ingestemd met de kap van de monumentale kastanjeboom.

De boom stond in de tuin van een recent verkochte woning; die bewoners hadden de kapvergunning volgens de gemeente aangevraagd vanwege het gevaar tot omvallen van de boom.

Teleurgesteld

In de Klundertse buurt is er teleurgesteld op de kap gereageerd, laat de overbuurvrouw van de woning weten. Zij begon destijds de handtekeningenactie. ,,Mensen zijn boos, maar ook verbaasd dat het zo snel is gegaan. De boom was 120 jaar oud. Hoorde bij Klundert en was beeldbepalend. Ik ben er heel verdrietig over.''

De buurt heeft, vertelt ze, de afgelopen maanden er alles aan gedaan om de kap tegen te houden. ,,We hebben meermaals bij de gemeente en de bewoners aan de bel getrokken. Maar het heeft helaas niet mogen baten. En dat betreuren we. Er is, vinden wij, niet goed genoeg gekeken naar de boom en de gemeente heeft veel te snel besluiten genomen.''

Beschermde bomenlijst

Dat zegt ook mede-actievoerder Mark Bouwman. ,,De boom staat op de beschermde bomenlijst. Ik vind het verbazingwekkend hoe gemakzuchtig de gemeente nu met die lijst omgaat", aldus de buurtbewoner. ,,De gemeente concludeert dat de boom ziek is. Maar als je naar de stam kijkt, zie je dat er niets aan de hand is. Zoals ook de vorige bewoners van het huis eerder al aangaven.''

Toch is de buurt na het besluit van de gemeente niet naar de rechter gestapt. Bouwman: ,,We hadden daar weinig vertrouwen in. En zo'n gang naar de rechter levert ook een hoop tijd en gedoe op. Dat zagen we niet zitten.''

Gevaar