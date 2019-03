Omgewaaide bouwhekken en verkeersborden

Medewerkers van de gemeente Moerdijk en het WVS kwamen volgens een gemeentewoordvoerder onder meer in actie bij de Keenesluis tussen Standdaarbuiten en Fijnaart. De sluis ondergaat momenteel een restauratie en bouwhekken bleken niet bestand tegen de hevige windstoten. In Zevenbergen waaiden in het centrum verkeersborden van een omleidingsroute om. Twee bomen legden het loodje aan de Ansekerke in Zevenbergen. In totaal waren er in de gemeente Moerdijk tien meldingen.