'Omdat ik hier nog zit, ben jij geen moordenaar'

De dochters Annemieke en Evelyne voerden dinsdag in de rechtbank in Breda op indrukwekkende wijze het woord namens hun moeder, het slachtoffer van het balkondrama in Zevenbergen. Tijdens het voorlezen van de verklaring was het slachtoffer in de rechtszaal aanwezig.

Spiegel

Ze is nog lang niet de oude. ,,Als ik in de spiegel kijk zie ik een gezicht dat niet van mij is. Zo toegetakeld. Mijn linkeroog dicht, weg en blind. De prothese kan nog steeds niet geplaatst worden en ik durf zonder zonnebril de straat niet op", las Evelyne voor, terwijl ze de verdachte strak aankeek.

Namens haar moeder in de richting van Jordy: ,,Dat ik hier nog zit, zorgt ervoor dat jij geen moordenaar bent. Je hebt eerder het complete interieur van een restaurant vernield. Nu heb je een volledig mens de vernieling in geholpen. Voor mezelf was het misschien beter geweest als ik het niet had overleefd. Dat maakt van jou een moordenaar. Voor mij zal je dat altijd zijn, de moordenaar van mijn leven."