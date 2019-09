Oma, baas of buurman als trouwambtenaar... het kan binnenkort in de gemeente Moerdijk

Brandweer Standdaar­bui­ten heeft te weinig man, daarom wordt René ingezet als 'posterboy’

16 september STANDDAARBUITEN - ,,Wat mij 16 jaar geleden zo trok om bij de vrijwillige brandweer te gaan? De teamspirit. Die leek me geweldig." René Verhoeven is in zijn dagelijkse werk automonteur, maar in zijn vrije uren is hij lid van de vrijwillige brandweer van het team Moerdijk, op de post Standdaarbuiten. Verhoeven is dit keer de 'posterboy' voor de wervingscampagne van het vrijwillige korps.