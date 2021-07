Oldtimerfestival Moerdijk gaat toch niet door, bestuur teleurgesteld

Het evenement stond gepland voor het weekend van 28 en 29 augustus in het dorp Moerdijk rond de haven, maar het bestuur heeft er afgelopen weekend definitief een streep door gezet. Voorzitter John Geleijns: ,,Gebleken is dat we het festival toch niet kunnen organiseren op een manier die tot ieders tevredenheid is. Er is op het terrein bij de haven te weinig ruimte voor twee verschillende stromen mensen. We kunnen de anderhalve meter afstand niet garanderen en daarom hebben we eieren voor ons geld gekozen. Zeker nadat we begrepen dat de regels op 13 augustus misschien nog verder worden aangescherpt.”