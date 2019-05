Of de Winterschoolliner naar Zevenbergen een blijvertje is? Deze winter moet dat blijken

STANDDAARBUITEN/NOORDHOEK/ZEVENBERGEN - De Winterschoolliner moet komende winter heel wat meer passagiers per dag vervoeren dan het gemiddelde van dertien tijdens de afgelopen winter, anders is het daarna over en uit voor de nieuwe buslijn.

Dat is de voornaamste conclusie die wethouder Thomas Zwiers op grond van de bezettingsgegevens van busmaatschappij Arriva trekt. ,,We kunnen spreken van een goede start, maar om de lijn in de lucht te houden moet er wel meer gebruik van gemaakt worden.”

Voor scholieren

De busdienst draait twee winterseizoenen op proef. Hij is vorig jaar in het leven geroepen voor met name scholieren van het Markland College in Zevenbergen die afkomstig zijn uit Standdaarbuiten en Noordhoek.

Van 27 oktober 2018 tot en met 30 april heeft de bus 's ochtends en 's middags op en neer gereden. Ongeveer in dezelfde periode zal dat komende winter ook gebeuren. Pas daarna wordt de definitieve balans opgemaakt.

Magere bezetting

Gemiddeld genomen kende de lijn een bezetting van dertien personen per dag. Een 'magere bezetting’, constateert Zwiers. Een andere conclusie uit de tussenevaluatie is dat het gebruik behoorlijk fluctueert, en dat dat alles met het weer te maken heeft.

Nog optimistisch

Markland-directeur Richard Rovers was in december vorig jaar nog optimistisch over het gebruik. ,,Dertig van de zeventig leerlingen die we hebben in deze dorpen, hebben een abonnement afgesloten. In mijn beleving wordt er dus goed gebruik van gemaakt.”

Initiatief van ouders

Het initiatief voor de winterbus is te danken aan een groep ouders uit Standdaarbuiten en Noordhoek. De Winterschoolliner, zoals Arriva hem genoemd heeft, rijdt alleen op schooldagen, met in de ochtend twee ritten naar de school en in de middag eveneens twee ritten terug.