Ode aan overleden klasgenootje bij Graffiti Jam in Zevenbergen

ANALYSE Waarom de kans klein is dat minister Wiebes alsnog anders beslist over De Kattekraem bij Zevenberg­schen Hoek

12:24 ZEVENBERGEN - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft gisteren een brief op poten gekregen van de gemeente Moerdijk en de Samenwerkende Overheden*. In de brief smeken zij hem terug te komen op zijn keuze om het 380kV-tracé vlak langs buurtschap De Kattekraem bij Zevenbergschen Hoek te laten lopen. Een mooi gebaar, maar of het iets uithaalt?