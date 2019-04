Nu wél enthousiasme voor werkproject Fort Sabina

HEIJNINGEN - Werken op Fort Sabina in Heijningen door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komt weer een stap dichterbij. De tweede poging van het college van B en W Moerdijk om dit project van de grond te krijgen heeft bijna unaniem positieve reacties van de commissie opgeleverd.

Donderdagavond werd duidelijk dat de commissie nu bijna als één blok achter het vernieuwde voorstel van wethouder Thomas Zwiers staat, zij het met een klein vraagteken.

Worsteling

,,Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in het aangepaste voorstel", gaf CU-fractievoorzitter Bert Schreuders aan. Waar wij nog mee worstelen is het vervoer van en naar Fort Sabina.”

Met andere woorden: wie gaat dat regelen: het Werkplein, de gemeente of de deelnemers zelf? Zwiers beloofde ter geruststelling: ,,Of het nu linksom of rechtsom moet, als het voor sommigen niet anders kan gaan wij ervoor zorgen.”

Quote Of het linksom of rechtsom moet, wij gaan ervoor zorgen dat deze mensen vervoerd worden van en naar Fort Sabina Thomas Zwiers, Wethouder gemeente Moerdijk

Het is de bedoeling op Fort Sabina in eerste instantie vijftien cliënten van Werkplein Hart van West-Brabant aan het werk gaan, bijvoorbeeld in de horeca, ontvangst van bezoekers, schoonmaak en groenonderhoud.

Warm pleidooi



Voorafgaand aan de bespreking hield Annette Gepkens namens het bestuur van stichting Fort Sabina.nl een warm pleidooi voor inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ik kan uit ervaring zeggen dat het voor deze mensen heel belangrijk is om te participeren in de maatschappij.”

16.000 euro ophoesten