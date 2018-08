'Nu nog een verkeersplateau bij knijper in de Noordlangeweg in Willemstad'

WILLEMSTAD - Hans de Jong is het niet eens met de ingrepen van de gemeente om de verkeersveiligheid op de Noordlangeweg in Willemstad te verbeteren. Hij zegt dat een verkeersplateau dat de inwoners beloofd was niet aangelegd is. De gemeente ontkent dat die toezegging gedaan is.

De gemeente heeft de werkzaamheden aan de weg drie weken geleden afgerond. Om hardrijders de wind uit de zeilen te nemen zijn er drie plateaus, een drempel en een wegversmalling (een zogenaamde knijper) aangelegd.

Dat gebeurde na overleg met een werkgroep van bewoners, waarin De Jong zit. Hij zegt dat de genomen maatregelen een compromis zijn. Zo hadden de bewoners onder meer liever gezien dat er chicanes aangelegd zouden worden in plaats van plateaus.

Vertekend

Die wens was vooral ingegeven door het lawaai dat met name passerende vrachtwagens geven op verkeerplateaus. Verder is er ook kritiek op de manier en de tijdstippen waarop de gemeente de verkeersintensiteit op de Noordlangeweg heeft gemeten.

Ook vroegen de bewoners om het gedeelte van de Noordlangeweg waar nu een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt in te richten als 30 kilometerzone. Daar wilde de gemeente niet aan. Het gedeelte dat De Jong nu met name dwars zit is de knijper op de scheiding van het buitengebied en de bebouwde kom. Volgens hem was beloofd daar een plateau aan te leggen.

Bol

,,Er is nu gezegd dat dit om verkeerstechnische redenen niet mogelijk is. Er is ook nog gekeken naar een zogenaamde schildpadconstructie, waarbij er een bol op de weg geplaatst wordt. Maar ook die is niet gekomen."

De Jong is niet van plan om het erbij te laten zitten. ,,Wij zijn hier al jaren mee bezig en hebben het gevoel dat we aan het lijntje gehouden worden. Wat mij betreft geldt beloofd is beloofd. Ik heb vorige week wethouder Zwiers benaderd over deze kwestie maar ik heb nog geen antwoord gekregen."

Gehonoreerd

Thomas Zwiers zegt desgevraagd dat er 'geen bestuurlijke toezegging' gedaan is. ,,Dat weet ik, hoewel ik zelf niet bij dat gesprek gezeten heb. Alle wensen die de bewoners in dat gesprek hebben geuit zijn gehonoreerd, met uitzondering van dat ene plateau."

De wethouder zegt dat bij de aanleg van een plateau naar allerlei zaken gekeken wordt. ,,Dat kan l leiden tot klachten over lawaai maar ook kan het een gevaarlijke verkeerssituatie opleveren. Ik weet wel dat het plaatsen van een verkeersplateau op dit soort punten in dit soort wegen vrij uitzonderlijk is."

Evaluatie

Zwiers zegt dat de gemeente de Noordlangeweg voorlopig laat zoals deze nu is. Later dit jaar volgen er verkeersmetingen en in december komt er een evaluatie. ,,Dan bekijken we of er eventueel nog aanvullende maatregelen nodig zijn."