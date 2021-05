Nu heeft ook de dorpsomroeper van Klundert een lintje: ‘Vooraf repeteren, daar doe ik niet aan’

Iedereen kent John Schuurmans, en als je hem niet herkent, dan vast zijn stem. John Schuurmans praat in Klundert zo'n beetje alles aan elkaar. Of het nu het carnaval, de sinterklaasintocht of de jaarlijkse braderie is, dan galmt zijn stem door het dorp. ,,Als ik een microfoon in mijn handen gedrukt krijg, dan praat ik honderd uit. Vooraf repeteren? Daar door ik niet aan. Alles wat ik zeg, schud ik zo uit mijn mouw.”

Toch staat John die maandagochtend tijdens de lintjesregen met een mond vol tanden als burgemeester Jac Klijs plots voor de deur staat. ,,Mijn vrouw zei nog: moet je niet even een overhemd aantrekken. Ik kwam net van mijn werk af. Onzin vond ik. We zouden gaan praten met het ondernemerscomité, met die smoes was ik door mijn zoon naar huis gelokt.”

‘Ik wil mensen vermaken’

Inmiddels weet Schuurmans wie er achter de daad zit: Hendrik de Kok. ,,Zijn kleindochter stond een paar jaar terug nog met open mond te luisteren hoe ik sinterklaas binnenhaalde. Zo geloofde gewoon dat het echt was. Het herinnerde hem aan zijn eigen jeugd, want ook hij stond destijds naar mij te luisteren. Echt leuk dat mensen het initiatief nemen om mij voor te dragen. Dat is nog een hele klus, heb ik begrepen.”

Het raakt John. ,,Vaak vragen mensen: wat wil je ervoor hebben. Maar daar gaat het bij mij niet om. Ik wil mensen vermaken. Daar krijg ik energie van. Zelfs na veertig jaar nog.” Niet alleen klimt hij graag op het podium, ook helpt hij samen met het team van Klundert op een Kluitje altijd met de ombouw van de braderie. ,,Dan ben ik die ouwe lul van 63. Maar stoppen? Geen denken aan. Dat lintje stimuleert juist om door te gaan.”

In mogelijkheden denken

De Klundertenaar bruist van de energie. ,,Je moet altijd in mogelijkheden denken, daar kom je het verst mee. In 1993 verloor ik tijdens een ongelukje op het werk drie vingers. In het ziekenhuis zeiden ze: jij werkt het komende jaar niet meer. Dat komt wel even aan. Binnen een jaar was ik weer 100 procent aan het werk. En stond ik, weliswaar met een speciale beugel, ook weer met een microfoon in mijn handen op de braderie.”

Als vijftienjarige begon John samen met Tom Goverde in Klundert met een drive-inn show. Geen bruiloft waar het duo geen plaatjes draaide. Die passie voor muziek is er nog steeds en deelt hij nu met zijn zoon Gijs. ,,Hopelijk kunnen we in december weer een feestje bouwen in de Graanbeurs. Want dat mis ik enorm, net als de braderie, die hebben we nu voor de tweede keer op rij moeten annuleren. Dat doet pijn, want daar leef ik voor.”