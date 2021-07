Nu heeft dansschool Reflex écht een eigen plek: ‘Ik kan niet wachten, na tien keer de hele toko verhuisd te hebben’

Leon uit Hank op zoek naar moeder (79) in rampgebied: ‘Een wonder dat het huis er nog stond’

18 juli HANK - Net een oorlogsgebied. Alles kapot, bruggen weggeslagen, wegen vernield… En toch besloot Leon Boer (54) uit Hank in de auto te springen en op zoek te gaan naar zijn moeder Gerrie. Die was namelijk op bezoek bij vrienden in het Duitse dorp Ahrbruck. Midden in het gebied dat zo zwaar door de watersnoodramp is getroffen.