Notenkrakers Zomerfestival in Zevenbergen belooft een feestje

Het centrum van Zevenbergen is op zondag 23 juni het toneel voor het Notenkrakers Zomerfestival (NZF) waar ruim vijfendertig blaaskapellen uit het hele land de muzikale strijd aangaan voor het winnen van de felbegeerde NZF-bokaal. ,,Dit wordt de achttiende editie van ons festival. We horen inmiddels bij één van de grootste drie blaasbandfestivals van Nederland. Daar zijn we als organisatie zeer trots op."

Schuiven met podia

Vanwege de werkzaamheden in het centrum, heeft de organisatie dit jaar moeten schuiven met de diverse podia. ,,We hebben als vanouds zes locaties voor de optredens. Dit jaar kan er geen podium staan voor café Proost en ook niet voor café Bij Dennis. Deze podia staan nu op het pleintje bij theater De Schuur en op het terras van Dok13", vertelt festivalvoorzitter Schoones. ,,In goed overleg en met medewerking van de gemeente Moerdijk en de horeca hebben we deze passende oplossing gevonden waar we heel blij mee zijn."

Naast genieten van gezellige blaasmuziek, is er in het hele centrum van alles te beleven voor het publiek. ,,We hebben gratis attracties voor de jeugd, op de Markt staan diverse eetkraampjes en balletstudio Tamara verzorgt gedurende de middag dansoptredens. Kortom, het wordt een middag vol bruisend vermaak en vertier", aldus Schoones.