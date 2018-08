Noordhoekse schrijft boek: 'Alle ouders willen weleens gillend wegrennen'

"Het allereerste exemplaar kreeg ik per post thuisgestuurd. Ik probeerde me te bedwingen en het pakketje, onder het mom van 'uitgesteld genot', niet meteen open te scheuren. Dat mislukte. De eerste dag bladerde ik er wel vijfentwintig keer doorheen."

Kersverse auteur Esther Leijten-Kupers straalt als ze zich het moment voor de geest haalt waarin ze het eerste exemplaar van haar eigen boek in handen kreeg.

Droom

De 48-jarige Noordhoekse werkte een jaar lang op vrijdagen, avonden en weekeinden aan haar debuut Je krijgt er zo veel voor terug - Openhartige verhalen van een moeder over haar gezin met pubers. Sinds een week ligt haar langgekoesterde droom in de schappen.

,,Ik ben altijd al dol geweest op taal en op lezen. In het dagelijks leven vertaal ik teksten bij NHTV (internationaal hoger onderwijs, red.) Breda. Mijn ultieme droom was om een eigen boek te schrijven, maar ik heb altijd gedacht dat dat onhaalbaar was."

Prijs

Toen Leijten-Kupers in 2017 de prijs kreeg voor 'Beste zakelijke vertaling van Nederland', veranderde dat gevoel.

,,Ik voelde me vereerd. Misschien was ik dus beter met taal dan ik dacht. De prijs gaf me moed en inspiratie om met het schrijven van de verhalenbundel te beginnen."

Leijten-Kupers kreeg als beginnend auteur het advies om te schrijven over een onderwerp waar ze bekend mee is. ,,Wat is er bekender dan je eigen dochters, je eigen gezin?"

Puberperikelen

De ideeën stroomden binnen en in korte tijd lag het huis bezaaid met notitieboekjes. ,,De meeste ideeën kwamen 's nachts. Er lag standaard een blocnote op mijn nachtkastje."

Ze schreef in eerste instantie alleen voor zichzelf over de puberperikelen. Haar notities waren een uitlaatklep. 'Kwijt en vergeten. Dat zijn denk ik toch wel de meest gehoorde woorden in ons gezin met twee pubermeiden. Oh, en het woord 'irritant' niet te vergeten, want dat vinden ze zowat alles', luidt een anekdote uit haar boek.

Paspoort

-Esther Leijten-Kupers is geboren in 1970.

-Ze woont met haar gezin in Noordhoek.

-In haar vrije tijd struint ze rond in de polder of in het bos.

-Werkt vanuit huis als vertaler.

-In 2017 won ze de prijs 'Beste zakelijke vertaling van Nederland'.

-Op 10 augustus verscheen haar verhalenbundel.

Gedeelde smart

,,Met goede vriendinnen praat je weleens over het gillend weg willen rennen als je kinderen in huis hebt, met vreemden doe je dat niet zo snel. Maar iedereen moet dat gevoel toch wel eens hebben?!"

De radartjes gingen malen en Leijten-Kupers besloot al snel dat het zonde zou zijn om de anekdotes voor zichzelf te houden.

,,Als ouders zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Een stukje gedeelde smart en herkenbaarheid kan helpen om te overtuigen dat je niet de enige bent die soms knettergek wordt."

Zelf is de auteur niet altijd even zeker over haar rol als opvoeder. ,,Ik heb geen pedagogische achtergrond, heb er niet voor geleerd om kinderen op te voeden, eigenlijk doe ik maar wat. Als ik andere ouders met mijn boek kan laten zien dat zij daarin niet de enigen zijn, dan is dat toch geweldig!"

Geploeter van een moeder

Haar dochters, 16 en 19 jaar oud, vinden het volgens de schrijfster wel leuk om onderwerp van de 160 pagina's tellende bundel te zijn. ,,Het is geen eenzijdige klaagzang. Behalve alle frustraties waar je mee te maken krijgt, zijn er ook genoeg mooie dingen die je als moeder meemaakt. Daarnaast staat er niks beschamends over mijn dochters in. Het is niet té privé."

'Enveloppen met geld voor schoolreisjes, beoordelingsformulieren van stagebedrijven, invulbrieven voor ouderavonden die ik onderuit een enigszins muffig ruikende gymtas pluk, lang nadat de desbetreffende ouderavond heeft plaatsgevonden - de lijst van spoorloos verdwenen voorwerpen is oneindig', volgt op het eerdere citaat uit het boek. ,,Ik beschrijf gewoon het dagelijkse geploeter van een moeder, lacht de Noordhoekse.

Emotioneel

De meest emotionele gebeurtenis tijdens het hele schrijftraject, is volgens de auteur het moment geweest waarop ze feedback kreeg van haar uitgever.

Een citaat daaruit luidt: 'Ik heb nog meer respect gekregen voor mijn ouders na het lezen van jouw verhalenbundel! Jij deinst er niet voor terug om eerlijk te schrijven dat het weleens heel lastig is om pubers op te voeden en dat biedt een verfrissende blik op het ouderschap. (...) Vooral de uitspraken van je eigen dochters zijn vermakelijk en die nodigen meteen uit om verder te lezen.'

Ze glundert terwijl ze het citaat laat zien. ,,Het is geen adviesboek over opvoeden, maar gewoon een hart onder de riem voor ouders die het soms ook even niet meer weten."

Of ze al aan een vervolg werkt? ,,Nog niet, maar ik heb wel wat ideeën. Het is tijd om een nieuwe droom te bedenken!"