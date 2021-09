Noordhoekse fotograaf wint BruidsFoto Award 2021 dankzij Rembrandtiaans licht: ‘De mooiste erkenning’

Het is alweer de derde keer in vier jaar tijd dat Van der Plaat in de prijzen valt bij de jaarlijkse wedstrijd van het magazine Bruid & Bruidegom. Omdat de lezers van het blad de winnaars bepalen, is zijn zege in de categorie Getting Ready extra waardevol. ,,Als een vakjury van collega's je werk waardeert is dat mooi, maar je doet het voor de bruidsparen. Als zij vinden dat het unieke foto's zijn, is dat de mooiste erkenning.”