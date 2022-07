Noodopvang asielzoekers in sporthal Lindonk Zevenbergen

Regionale beroepsop­lei­ders en bedrijfsle­ven zetten samenwer­king voort: ‘Samen het verschil maken’

BREDA - Talenten opleiden is één, ze voor de regio behouden is twee. Voor beroepsopleiders, werkgevers en overheden in West-Brabant is dat één van de grote uitdagingen voor de komende jaren. ,,Op dit moment lekt te veel talent weg naar andere regio’s.”

1 juli