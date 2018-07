Nog jaartje ongemak in Bosselaar-Zuid in Zevenbergen

VIDEO Praathuis wordt weggehapt in Zevenber­gen

2 juli ZEVENBERGEN - ,,Ik ben er nerveus van, mijn handen trillen nog." Het is ook niet niks wat Leonie Heus (74) deze maandagmorgen rond de klok van 8 uur in hartje Zevenbergen heeft gedaan, gezeten vanuit de hijskraan: de eerste hap in het dak van wat dertien jaar lang het restaurant was van haar en en haar - in 2011 overleden - man Joep.