Nog geen oudjaarsfeestjes in zicht voor jongeren in gemeente Moerdijk en Etten-Leur

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het is nog te vroeg om de knoop door te hakken of jongerenfeestjes met oud en nieuw toegestaan zijn in de gemeente Moerdijk en Etten-Leur.

,,Burgemeester Jac Klijs wil het complete verhaal zoals dat wordt besproken in de veiligheidsraad afwachten", zegt een woordvoerder.

Klijs’ Bredase collega Paul Depla heeft al wel te kennen gegeven dat het veroorloven van feestjes van jongeren met oud en nieuw niet zo'n gek idee is: ‘Jongeren brengen in deze coronatijd grote offers. Vandaar dat we ze perspectief moeten bieden. Laten we kijken wat we kunnen organiseren', zei hij in deze krant.

‘Als er toch iets gebeurt, dan liever geregisseerd’

Hij schaarde zich daarmee achter het pleidooi van voorzitter Hubert Bruls van het landelijke veiligheidsberaad voor kleinschalige activiteiten voor jongeren. ‘Laten we niet naïef zijn', zei Bruls eerder, ‘en denken dat als wij zeggen dat er niks mag mensen ook niets zullen gaan doen.”

Volledig scherm Dangerously playing with firecrackers firework vuurwerk stock © iStock

Als er toch iets gebeurt, dan liever geregisseerd en onder begeleiding van een jongerenwerker, de wijkagent of iemand van de gemeente. Bruls zou ook steun van politie en deskundigen hebben.

Ook over de mogelijkheid om wél carbid te schieten laat Klijs zich nog niet uit: ,,Eerst het overleg met de veiligheidsraad afwachten.”

Steeds meer gemeenten pleiten voor een verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling, uit angst voor veel slachtoffers en dus extra belasting van de zorg.

Extra handhaving tijdens jaarwisseling

Wat wel het plan is, is de inzet van extra handhaving tijdens de jaarwisseling. ,,We zijn in het district Markiezaten bezig met de voorbereidingen en kijken hoe we de extra handhaving gaan invullen.”

Meer meldingen van overlast

De afgelopen weken heeft de gemeente Moerdijk net als veel andere gemeenten meer meldingen van overlast van vuurwerk gekregen dan voorgaande jaren.

Volledig scherm Afval van vuurwerk in Zevenbergen, gefotografeerd op 2 januari van dit jaar. © Pix4Profs / Johan Wouters

,,Mensen ervaren het vroegtijdig afschieten als hinderlijk en soms als angstig. De overlast vinden wij natuurlijk onwenselijk en vervelend. Niet voor niets hebben wij eind oktober al de oproep gedaan aan inwoners om overlast door vuurwerk te melden. En het zorgt voor extra druk op toezichtcapaciteit.”

Klijs is voorstander van verbod

Van burgemeester Klijs is bekend dat hij een voorstander is van een structureel verbod voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. ,,En dat geldt nog steeds", zegt zijn woordvoerder, ,,mits er een goed alternatief is, zoals een georganiseerde vuurwerkshow per plaats. Maar dat is dit jaar uiteraard niet aan de orde.”

De gemeente Etten-Leur zegt nog helemaal geen uitspraken te kunnen doen met betrekking tot het vuurwerk- en jaarwisselingbeleid: ,,Een aantal van de punten is op dit moment landelijk en op veiligheidsregio-niveau onderwerp van gesprek.”