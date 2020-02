Nog even en de Zevenbergse weekmarkt is weer thuis

De weekmarkt moet een uitje zijn, vindt koopman Marcus Teunissen. De terugkeer van de kramen naar het opgeknapte stadshart van Zevenbergen ziet de groenteman uit Oudenbosch daarom helemaal zitten. ,,Een mooie stek. Lekker dichtbij de horeca en de winkels.”

‘Comeback‘ nabij

Quote De weekmarkt hoor in het centrum thuis Marcus Teunissen, marktkoopman De ‘comeback’ is dus nabij. Dat maakte wethouder Danny Dingemans deze week bekend. De kooplieden verkassen in mei vanaf het plein voor het gemeentehuis naar hun nieuwe definitieve plek op de heringerichte Markt. Het gaat om het plein voor de kerken. ,,Als de werkzaamheden in de omgeving het toelaten, kan de verhuizing zelfs nog wat eerder plaatsvinden. We gaan in ieder geval een paar keer met de kooplieden een proefopstelling doen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.

Dan kan volgens haar onder meer worden getoetst of de beoogde carré-opstelling in de praktijk haalbaar is. ,,De kramen en wagens in het midden, met het publiek dat daar dan omheen loopt.”

Na carnaval 2018 moest de donderdagse weekmarkt het vertrouwde plekje op het haventracé verlaten. De marktkooplieden maakten zo ruimte voor het opengraven van de haven, een klus die nu in volle gang is. Omdat het water dus terugkeert in het centrum van Zevenbergen, kan de weekmarkt niet terug naar de oude locatie, maar wordt de Markt de nieuwe plek. Omdat die eerst moest worden heringericht, diende het plein voor het gemeentehuis als tijdelijke marktplaats.

‘Niet gezellig’

Tot ongenoegen van bezoekster Artie Keizer uit Zevenbergen. ,,Ik vind het daar niet gezellig en je zit ook met het oversteken van de straat. Het centrum is met de winkels erbij veel leuker.”

Quote Het is een regionale markt, die ook consumen­ten trekt uit Klundert, Fijnaart, Prinsen­beek en Et­ten-Leur Dick Hartmann, Ondernemers Vereniging Zevenbergen Ook ondernemers in het centrumgebied zijn blij met de aanstaande terugkeer van de weekmarkt, zegt Dick Hartmann van de Ondernemers Vereniging Zevenbergen (OVZ). ,,Het is een regionale markt, die ook consumenten trekt uit Klundert, Fijnaart, Prinsenbeek en Etten-Leur. Die bezoeken vaak ook nog een winkel of drinken ergens een bakje koffie. Zo is er een fijne wisselwerking. Het is voor ons belangrijk dat de weekmarkt terugkomt.”