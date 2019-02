Nog één keer kijken in het bankgebouw in Zevenbergen waar ze opgroeiden

Hun vader Giel Sweere was eerst kassier en later directeur van de Boerenleenbank aan de Markt.

Jeanne was een jaar of zeventien en Dorine was elf toen ze verhuisden. De herinneringen van hun jeugd in het bankgebouw zijn nog heel helder, ondanks het feit dat er veel veranderd is in de afgelopen tientallen jaren. Ze slaken kreten van verbazing als ze de trap op lopen om te kijken naar hun oude slaapkamertjes. Dorine tuurt uit het raam naar buiten. ,,Daar zag ik ooit twee sinterklazen van twee verschillende Sinterklaasverenigingen ruzie maken. Ik zat ziek thuis. Toen ik uit het raam keek, zag ik twee sinterklazen op de vuist gaan", lacht ze. ,,Als je vier jaar oud bent, heeft dat nogal een impact.”