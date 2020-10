Nog één keer eten bij dit Zevenbergse restaurant: ‘We zijn al begonnen met het afhaalmenu’

Nog één keer eten gasten van restaurant Zeste woensdagavond in het restaurant. ,,We zijn voor de laatste keer open en alle plaatsen zijn vol”, vertelt Dieleman. ,,Mensen waren nog een beetje afwachtend met reserveren, maar na de persconferentie is het helemaal volgeboekt.” In het restaurant is sinds de coronamaatregelen plek voor zo’n 22 gasten, normaal zijn dat er 38.