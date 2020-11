Nog 6 ton nodig voor onderhoud Rijksmonumenten Moerdijk

WILLEMSTAD/KLUNDERT/HEIJNINGEN - Voor het onderhoud van zes monumentale objecten in de gemeente Moerdijk is in 2021 ruim 632.000 euro nodig, heeft het college van B en W becijferd. Op 17 december besluit de raad of ze hiermee akkoord gaat.

Het gaat om de uitvoering van het instandhoudingsonderhoud, zoals het officieel heet, aan de volgende objecten: de overdekte sluis Verlaatsheul, sluis het Wachtertje en de Stenen Poppen in vesting Klundert, Kruithuis Friesland en de Voormalige Landpoort in vesting Willemstad, Kruithuis en Tour Modèle op Fort Sabina in Heijningen en Fort de Hel in Willemstad.

Strenge eisen

Bij instandhoudingsonderhoud moeten we volgens hem denken aan klussen zoals het herstellen van voegwerk en het vervangen van kapotte stenen. ,,Dat moet allemaal gebeuren volgens de strenge eisen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dus dat is niet zomaar gedaan.”

Wie er zeker vóór gaat stemmen is Bert Schreuders, fractievoorzitter CHU uit Klundert. ,,Het onderhoud is heel hard nodig. Ik zit nu tien jaar in de raad, maar ik kan me niet herinneren dat er één euro is uitgegeven aan het onderhoud van bijvoorbeeld de Verlaatsheul of de Stenen Poppen.”

Voor de inrichting van de omgeving rond laatstgenoemd monument, dat er het slechtst aan toe is, is kort geleden al een bedrag van 235.000 euro vrijgemaakt.

Raadslid Pauline Joosten, fractievoorzitter van Moerdijk Lokaal en wonend in Willemstad, is het hartgrondig met Schreuders eens, wat de noodzaak van onderhoud aangaat. Maar er mag ook meer aandacht komen voor het vertellen van het verhaal over de monumenten.”

Inhaalslag

In feite is er sprake van een inhaalslag van het onderhoud, stelt wethouder Eef Schoneveld. ,,We zien nu dat we het niet redden met het geld dat we er in een eerder stadium voor gereserveerd hebben.”

De gemeente hoeft niet het hele bedrag zelf op te hoesten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed levert een subsidiebijdrage van 128.000 euro. De rest van het bedrag, 245.000 euro, wordt gehaald uit de algemene reserve.

Gemeente heeft weinig keus: instandhoudingsplicht

Overigens heeft de gemeente weinig keus. Als gevolg van de invoering van de Erfgoedwet in 2016 bestaat er een instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten.

Begin 2015 zijn alle Moerdijkse monumenten geïnspecteerd; denk hierbij aan vastgoedobjecten zoals het Mauritshuis in Willemstad en het Stadhuis Klundert, maar ook aan objecten zoals sluizen en vestingmuren. Op grond daarvan is een zesjarig plan voor instandhoudingsonderhoud opgesteld.