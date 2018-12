NK Tegenwindfietsen loopt storm, laatste winnaar Teun Sweere uit Zevenbergen wil pieken

Sanering Bult van Pars loopt goed: 'Nog geen rariteiten'

6 december KLUNDERT - 'Let op: Bult van Pars afgesloten', staat er in zwarte letters op een geel bord. De vervuilde bult aan de Oliemolenstraat in Klundert is afgezet met hekken en linten, want de saneringswerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.