Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Moerdijk in Zevenbergen schuift 100 meter op naar De Borgh

De verbouwing, die vorige maand is begonnen en eind februari klaar moet zijn, is in volle gang. Het ruikt er naar vers gezaagd hout. De oude tegelvloer is gesloopt en glad gemaakt en achter de geluid- en stofwerende schermen verrijzen nu de nieuwe balies. In de trouwkamer zijn tijdelijke balies ingericht en de opbouw van de plantenbakken is begonnen.

Bankjes voor de balies

Op de eerste verdieping is vanaf de balustrade goed te zien hoe het werk in de hal vordert. De vijf balies krijgen vorm. ,,Er komen bankjes voor te staan waar bezoekers op kunnen zitten als ze in gesprek zijn", vertelt projectleider Dion de Been. Aan weerszijden van de balies komen ruimtes die - als de privacy daarom vraagt - volledig af te sluiten zijn.

Volledig scherm Zo komt de hal van het gemeentehuis in Zevenbergen eruit te zien. LInks de balies met lage bankjes ervoor en in het midden de grote tafel waar bezoekers aan kunnen wachten. © Ibelings van Tilburg archtiecten

,,Er moest nodig iets gebeuren", vindt De Been van de verbouwing. ,,Het gebouw is twintig jaar oud en dat ga je echt merken.” Wethouder Jack van Dorst valt hem bij. ,,Ik had laatst bezoekers die zeiden: ‘Dit gebouw mist echt sfeer.’ Gelukkig gaan we daar nu ook iets aan doen.” Hij wijst naar de plek bij de trap die nu nog leeg is en waar straks allemaal planten in komen te staan.

Quote Jammer dat er met het plafond niets gebeurt. Maar ja, de gemeente­raad wil het zo Dion de Been, projectleider gemeente Moerdijk

Met het plafond gebeurt niets. ,,Vind ik persoonlijk jammer", zegt De Been. ,,Want die is hier en daar verkleurd. Maar ja, de gemeenteraad wil het zo.”

,,Klopt", beaamt Van Dorst. ,,Sober en doelmatig, dat was het uitgangspunt.” De centrale ontvangstbalie blijft op dezelfde plaats, maar krijgt wel een nieuwe look. Wachten op de beurt kan aan een grote, organisch gevormde tafel van essenhout.

Prijskaartje: 1,6 miljoen euro