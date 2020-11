Nieuwe voorzitter Lennard Zwaard: 'We gaan van Zevenbergen een merk maken’

Haven in zicht Demping Zevenberg­se haven, een project van 34 jaar (deel 1)

6 november Eind 2020 stroomt er voor het eerst in pakweg vijftig jaar weer water dwars door het centrum van Zevenbergen. Waarom werd de haven destijds gedempt, hoe is die ontstaan, wat betekende die voor de Zevenbergen bevolking in de vier eeuwen dat hij bestond en wat doet de Roode Vaart terug in de stad? Tijd voor een serie verhalen in aanloop naar de (her)opening van de haven.