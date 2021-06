Nieuwe tribune voor De Schuur in nieuw seizoen: ‘Ik ben gelukkig én ongerust’

Komend seizoen is er elk weekend wel iets te doen in het theater aan de Kerkstraat in Zevenbergen. Veel voorstellingen en concerten die door corona niet door konden gaan, zijn opnieuw ingepland. ,,We gaan er volle bak tegenaan, al is voor mij nog niet helemaal helder wat we nou wel en niet mogen. Moeten we bijvoorbeeld met toegangstests gaan werken? En willen we dat wel? Daar moeten we nog goed naar kijken.”

Langgekoesterde wens

Hendrikx ziet later dit jaar een langgekoesterde wens in vervulling gaan. De Schuur krijgt in november een uitschuifbare tribune met vaste stoelen. Dat scheelt een hoop opbouwwerk. De voorziening kost een ton, het theater brengt dat bijeen met onder meer een subsidie van de gemeente, giften en een lening.

,,Ik ben gelukkig én ongerust”, zegt Hendrikx. ,,Ik ben natuurlijk heel blij dat de tribune er eindelijk komt. We groeien steeds verder door naar een volwaardig theater. Maar het is ook voor het eerst in ons bijna veertigjarige bestaan dat we geld moeten lenen.” Ook daarom het is volgens hem van groot belang dat De Schuur straks weer publiek mag ontvangen.

In het nieuwe seizoen staan onder meer Kees van Amstel, Peter van Ewijk, Dave Budha, Vincent Bijlo, Janneke Jager en Astrid Cattel op de planken. Een nieuw initiatief is We Go Back, een avond met livemuziek en dj's. Er staan ook weer diverse tribute-concerten op het programma. Theatergroep Impro komt vier avonden met ‘Breuk 70’ en Protheze zorgt voor drie avonden toneel. Cine 7 is er weer met filmavonden op vrijdag.

